В Одессе повесился 29-летний военнослужащий

"Вчера, в Одессе покончил с собой через повешение 29-летний военнослужащий. Его тело обнаружила мать в собственной квартире около 9:20. Причины по, которым он решился на этот шаг устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

По словам пресс-службы, военнослужащий якобы приехал к матери на выходные, которая и нашла тело повешенного сына.

Также, открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины с пометкой самоубийство и статье 120 УК Украины - доведение до самоубийства.



Напомним, в Киеве на бульваре Леси Украинки женщина выбросилась из окна и погибла.