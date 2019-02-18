У Одесі повісився 29-річний військовослужбовець

"Вчора, в Одесі вкоротив собі віку через повішення 29-річний військовослужбовець. Його тіло виявила мати у власній квартирі близько 9:20. Причини через, які він зважився на цей крок наразі встановлюються", - сказали в прес-службі.

За словами прес-служби, військовослужбовець нібито приїхав до матері на вихідні, яка і знайшла тіло повішеного сина.

Також, відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України із приміткою самогубство та статтею 120 КК України – доведення до самогубства.



Нагадаємо, у Києві на бульварі Лесі Українки жінка викинулася з вікна та загинула.