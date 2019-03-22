В Одессе "минировали" Центральный автовокзал

Анонимное сообщение о том, что здание вокзала, расположенного на улице Колонтаевской, заминировано, по спецлинии "102" поступило в 14:39. На место прибыли взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа. Во время проверки эвакуировали около 70 человек.

Как отметили правоохранители, по состоянию на 16:00 здание было проверено, взрывных устройств и веществ не обнаружили, работу учреждения возобновили.

Напомним, рынок "Привоз" эвакуировали из-за информации о минировании.

Как сообщал УНН, разоблачены трое "телефонных террористов" из Одесской области.