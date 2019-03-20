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Викрито трьох "телефонних терористів" з Одещини

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. В Одеській області викрили трьох чоловіків на повідомленні правоохоронним органам неправдивої інформації з погрозами терористичного характеру. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Викрито трьох "телефонних терористів" з Одещини

"Співробітники Служби безпеки України викрили трьох мешканців Одеської області, які здійснили завідомо неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними спецслужби, в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який із хуліганських мотивів повідомив про мінування адміністративної будівлі Управління СБУ в Одеській області.

Також оперативники викрили мешканця Черкаської області, який здійснив телефонне повідомлення про нібито закладену вибухівку на одній з одеських автостанцій, зазначили у СБУ.

Крім того, мешканець одного із селищ Одеської області, за даними спецслужби, у стані алкогольного сп’яніння двічі телефонував до поліції з погрозами підірвати будинок сусіда та місцевий клуб.

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Після обстеження вказаних об'єктів та прилеглої до них території вибухових пристроїв та відповідних речовин не знайшли.

"За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від двох до п’яти років. За повторний дзвінок зловмисника може бути засуджено від чотирьох до восьми років позбавлення волі. "Телефонним терористам" також доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від їх протиправних дій", - зазначили у СБУ.

Нагадаємо, пенсіонерка "замінувала" міськраду у Харківській області.

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