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Пенсіонерка "замінувала" міськраду на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У Люботині на Харківщині 62-річна жінка "замінувала" міську раду. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП у Харківській області.

Пенсіонерка "замінувала" міськраду на Харківщині

"Повідомлення про нібито замінування будівлі органу місцевого самоврядування у місті Люботин надійшло до поліції 15 березня близько 10:50... Співробітники поліції того ж дня встановили особу, яка зробила неправдиве повідомлення. Нею виявилася 62-річна місцева жителька", - повідомили правоохоронці.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 2 до 6 років.

Нагадаємо, у 2018 році було майже 2,5 тисячі повідомлень про фальшиві замінування.

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