Пенсионерка "заминировала" горсовет в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Люботине в Харьковской области 62-летняя женщина "заминировала" городской совет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
"Сообщение о заминировании здания органа местного самоуправления в городе Люботин поступило в полицию 15 марта около 10:50... Сотрудники полиции в тот же день установили лицо, сделавшее ложное сообщение. Ею оказалась 62-летняя местная жительница", - сообщили правоохранители.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.
Напомним, в 2018 году было почти 2,5 тысячи сообщений о фальшивых заминированиях.