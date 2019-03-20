Разоблачены трое "телефонных террористов" из Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Одесской области разоблачили трех мужчин на сообщении правоохранительным органам ложной информации с угрозами террористического характера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили трех жителей Одесской области, которые осуществили заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера", - говорится в сообщении.
Так, по данным спецслужбы, в Одессе правоохранители задержали мужчину, который с хулиганских побуждений сообщил о минировании административного здания Управления СБУ в Одесской области.
Также оперативники разоблачили жителя Черкасской области, который совершил телефонное сообщение о якобы заложенной взрывчатке на одной из одесских автостанций, отметили в СБУ.
Кроме того, житель одного из поселков Одесской области, по данным спецслужбы, в состоянии алкогольного опьянения дважды звонил в полицию с угрозами взорвать дом соседа и местный клуб.
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После обследования указанных объектов и прилегающей к ним территории взрывных устройств и соответствующих веществ не нашли.
"По всем фактам возбуждены уголовные производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. По повторный звонок злоумышленника может быть осужден от четырех до восьми лет лишения свободы. "Телефонным террористам" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, понесли убытки от их противоправных действий", - отметили в СБУ.
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