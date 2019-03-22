У Одесі "мінували" Центральний автовокзал
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Одесі невідомий повідомив про мінування автовокзалу, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції області.
Анонімне повідомлення про те, що будівлю вокзалу, яка розташована на вулиці Колонтаївській, заміновано, на спецлінію "102" надійшло о 14:39. На місце прибули вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група. Під час перевірки евакуювали близько 70 людей.
Як зазначили правоохоронці, станом на 16:00 будівлю було перевірено, Вибухових пристроїв та речовин не виявили, роботу установи поновили.
Нагадаємо, ринок "Привоз" евакуювали через інформацію про замінування.
Як повідомляв УНН, викрито трьох "телефонних терористів" з Одещини.