Ринок "Привоз" евакуювали через інформацію про замінування
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Працівники поліції Одеси перевіряють інформацію про замінування одеського ринку "Привоз". Про це УНН повідомили у прес-службі поліції області.
"Сьогодні, о 09:39 на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що ринок "Привоз" замінований. Всі працівники та відвідувачі ринку були евакуйовані. На місці події працюють слідчо-оперативна група, кінологи та працівники вибухотехнічної служби", - повідомили у поліції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столиці за один день "мінували" два суди
Як повідомляв УНН, через "мінування" з метро Харкова евакуювали 50 людей.