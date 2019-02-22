У столиці за один день "мінували" два суди

Перше повідомлення надійшло з самого ранку про те, що вибуховий пристрій закладено у приміщенні Верховного суду України. Після повідомлення була проведена перевірка і жодних вибухових пристроїв виявлено не було.



Близько 14 години невідомий повідомив про мінування приміщення Оболонського райсуду. Перевірка також не виявила жодної небезпеки. За обома фактами неправдивого повідомлення про мінування розпочаті досудові розслідування.



Раніше 18 лютого станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" + пересадка були зачинені для пасажирів через повідомлення про мінування.

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Як повідомляв УНН, у минулому році було майже 2,5 тисячі повідомлень про фальшиві замінування.



Раніше у Києві повідомили про замінування станції метро “Житомирська”.

Нагадаємо, 28 вересня з потяга "Київ-Маріуполь" евакуювали 700 пасажирів після повідомлення про замінування. Раніше столичні правоохоронці затримали чоловіка за хибне повідомлення про замінування храму. 3 жовтня суд відправив під домашній арешт "мінера" Собору Святої Ольги у Києві.