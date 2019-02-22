В столице за один день "минировали" два суда

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58522 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 78852 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129687 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129786 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129467 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124915 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160414 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117812 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141414 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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7 марта, 12:17 • 106866 просмотра
Актуальное
В столице за один день "минировали" два суда

В столице за один день "минировали" два суда

Киев  •  УНН

 • 17217 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В течение 21 февраля в полиции Киева поступало два сообщения о заминировании помещений судов. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Первое сообщение поступило с самого утра о том, что взрывное устройство заложено в помещении Верховного суда Украины. После сообщения была проведена проверка и никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Около 14 часов неизвестный сообщил о минировании помещения Оболонского райсуда. Проверка также не выявила никакой опасности. По обоим фактам ложного сообщения о минировании начаты досудебные расследования.

Ранее 18 февраля станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" + пересадка были закрыты для пассажиров из-за сообщения о минировании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала года было более 40 лжезаминирований 

Как сообщал УНН, в прошлом году было почти 2,5 тысячи сообщений про фальшивые заминирования.

Ранее в Киеве сообщили о заминировании станции метро "Житомирская".

Напомним, 28 сентября с поезда "Киев-Мариуполь" эвакуировали 700 пассажиров после сообщения о заминировании . Ранее столичные правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании храма. 3 октября суд отправил под домашний арест "минера" Собора Святой Ольги в Киеве.

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