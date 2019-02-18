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У київському метро знову шукають вибухівку

У київському метро знову шукають вибухівку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У київському метро знову шукають вибухівку. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київського метрополітену". 

"Станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" + пересадка зачинено для пасажирів. Анонімне повідомлення про мінування. Правоохоронці проводять перевірку", - повідомили у прес-службі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку року було понад 40 лжезамінувань

Як повідомляв УНН, у минулому році було майже 2,5 тисячі повідомлень про фальшиві замінування

Раніше у Києві повідомили про замінування станції метро “Житомирська”.

Нагадаємо, 28 вересня з потяга "Київ-Маріуполь" евакуювали 700 пасажирів після повідомлення про замінування. Раніше столичні правоохоронці затримали чоловіка за хибне повідомлення про замінування храму. 3 жовтня суд відправив під домашній арешт "мінера" Собору Святої Ольги у Києві.

Українські Національні Новини

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