В киевском метро снова ищут взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В киевском метро снова ищут взрывчатку. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена".
"Станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" + пересадка закрыты для пассажиров. Анонимное сообщение о минировании. Правоохранители проводят проверку", - сообщили в пресс-службе.
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Как сообщал УНН, в прошлом году было почти 2,5 тысячи сообщений про фальшивые заминирования.
Ранее в Киеве сообщили о заминирования станции метро "Житомирская".
Напомним, 28 сентября с поезда "Киев-Мариуполь" эвакуировали 700 пассажиров после сообщения о заминировании . Ранее столичные правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании храма. 3 октября суд отправил под домашний арест "минера" Собора Святой Ольги в Киеве.