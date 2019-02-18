В киевском метро снова ищут взрывчатку

"Станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" + пересадка закрыты для пассажиров. Анонимное сообщение о минировании. Правоохранители проводят проверку", - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНН, в прошлом году было почти 2,5 тысячи сообщений про фальшивые заминирования.



Ранее в Киеве сообщили о заминирования станции метро "Житомирская".

Напомним, 28 сентября с поезда "Киев-Мариуполь" эвакуировали 700 пассажиров после сообщения о заминировании . Ранее столичные правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании храма. 3 октября суд отправил под домашний арест "минера" Собора Святой Ольги в Киеве.