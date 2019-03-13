Рынок "Привоз" эвакуировали из-за информации о минировании

"Сегодня, в 9:39 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что рынок "Привоз" заминирован. Все работники и посетители рынка были эвакуированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и работники взрывотехнической службы", - сообщили в полиции.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице за один день "минировали" два суда



Как сообщал УНН, из-за "минирования" с метро Харькова эвакуировали 50 человек.