Рынок "Привоз" эвакуировали из-за информации о минировании
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Работники полиции Одессы проверяют информацию о заминировании одесского рынка "Привоз". Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции области.
"Сегодня, в 9:39 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что рынок "Привоз" заминирован. Все работники и посетители рынка были эвакуированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и работники взрывотехнической службы", - сообщили в полиции.
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Как сообщал УНН, из-за "минирования" с метро Харькова эвакуировали 50 человек.