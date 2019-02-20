Через "мінування" з метро Харкова евакуювали 50 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Анонім напередодні ввечері повідомив про закладену вибухівку на станції "Армійська" у Харкові, після перевірки виявилося, що повідомлення неправдиве. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
Повідомлення про те, що на станції "Армійська" закладено вибухівку, надійшло до поліції 19 лютого о 18:05.
Інформацію перевіряло керівництво і слідчо-оперативна група відділу поліції у метрополітені та працівники вибухотехнічного управління.
Фахівці оглянули 4,5 тисячі кв. метрів території станції, евакуювали 50 громадян. Жодних небезпечних предметів поліцейські не виявили.
Працівники поліції встановлюють особу, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування.
Нагадаємо, 18 лютого у Києві "мінували" 6 станцій метро.