У метро Києва не знайшли вибухівки, підземка відновила роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. На "замінованих" анонімом станціях столичного метрополітену не знайшли вибухівки, метро відновило роботу у звичайному режимі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".
"Станції перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метро працює у звичайному режимі", - повідомили у метрополітені.
Додамо, зранку у Києві почали "мінувати" станції метро.
Спочатку - станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", згодом - "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту", а також "Золоті ворота" та "Театральна".
Торік у Дніпрі "замінували" вокзали та метро. Масове "мінування" у Дніпрі кваліфікували як теракт.