У метро Києва не знайшли вибухівки, підземка відновила роботу

"Станції перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метро працює у звичайному режимі", - повідомили у метрополітені.

Додамо, зранку у Києві почали "мінувати" станції метро.

Спочатку - станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", згодом - "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту", а також "Золоті ворота" та "Театральна".

Торік у Дніпрі "замінували" вокзали та метро. Масове "мінування" у Дніпрі кваліфікували як теракт.