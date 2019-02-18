В метро Киева не нашли взрывчатки, подземка возобновила работу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. На "заминированных" анонимом станциях столичного метрополитена не нашли взрывчатки, метро возобновило работу в обычном режиме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Станции проверены. Взрывоопасные предметы не выявлены. Метро работает в обычном режиме", - сообщили в метрополитене.
Добавим, утром в Киеве начали "минировать" станции метро.
Сначала - станции "Майдан Независимости" и "Крещатик", затем - "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта", а также "Золотые ворота" и "Театральная".
В прошлом году в Днепре "заминировали" вокзалы и метро. Массовое "минирование" в Днепре квалифицировали как теракт.