У Києві продовжують мінувати метро

"Станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" + пересадка перевірені та працюють у звичайному режимі. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станції "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" + пересадка зачинено. Анонімне повідомлення про мінування. Правоохоронці проводять перевірку", - сказано у повідомлені.



Раніше сьогодні станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" + пересадка були зачинені для пасажирів через повідомлення про мінування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку року було понад 40 лжезамінувань



Як повідомляв УНН, у минулому році було майже 2,5 тисячі повідомлень про фальшиві замінування.



Раніше у Києві повідомили про замінування станції метро “Житомирська”.

Нагадаємо, 28 вересня з потяга "Київ-Маріуполь" евакуювали 700 пасажирів після повідомлення про замінування. Раніше столичні правоохоронці затримали чоловіка за хибне повідомлення про замінування храму. 3 жовтня суд відправив під домашній арешт "мінера" Собору Святої Ольги у Києві.