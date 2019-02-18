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У Києві продовжують мінувати метро

У Києві продовжують мінувати метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Станції київського метро "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" зачинено через повідомленні про замінування. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київського метрополітену".

"Станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" + пересадка перевірені та працюють у звичайному режимі. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станції "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" + пересадка зачинено. Анонімне повідомлення про мінування. Правоохоронці проводять перевірку", - сказано у повідомлені. 

Раніше сьогодні станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" + пересадка були зачинені для пасажирів через повідомлення про мінування. 

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Як повідомляв УНН, у минулому році було майже 2,5 тисячі повідомлень про фальшиві замінування

Раніше у Києві повідомили про замінування станції метро “Житомирська”.

Нагадаємо, 28 вересня з потяга "Київ-Маріуполь" евакуювали 700 пасажирів після повідомлення про замінування. Раніше столичні правоохоронці затримали чоловіка за хибне повідомлення про замінування храму. 3 жовтня суд відправив під домашній арешт "мінера" Собору Святої Ольги у Києві.

Українські Національні Новини

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