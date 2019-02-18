В Киеве продолжают минировать метро

"Станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" + пересадка проверены и работают в обычном режиме. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" + пересадка закрыты. Анонимное сообщение о минировании. Правоохранители проводят проверку", - сказано в сообщении.



Ранее сегодня станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" + пересадка были закрыты для пассажиров из-за сообщения о минировании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала года было более 40 лжезаминирований



Как сообщал УНН, в прошлом году было почти 2,5 тысячи сообщений о фальшивые заминировании.



Ранее в Киеве сообщили о заминировании станции метро "Житомирская".

Напомним, 28 сентября с поезда "Киев-Мариуполь" эвакуировали 700 пассажиров после сообщения о заминировании. Ранее столичные правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании храма. 3 октября суд отправил под домашний арест "минера" Собора Святой Ольги в Киеве.