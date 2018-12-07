У Дніпрі "замінували" вокзали та метро
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Анонім повідомив про замінування Центрального, Південного залізничного та автовокзалів, а також станцій метро у Дніпрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
"Повідомлення про замінування надійшло до чергової частини Дніпровського відділу поліції 7 грудня о 12-ій. Зараз правоохоронці перевіряють приміщення та прилеглу територію Центрального, Південного залізничного та автовокзалів, а також станцій метро", – йдеться в повідомленні.
Для перевірки об’єктів виїхали співробітники вибухотехнічної служби, кінологи, слідчо-оперативна група поліції, надзвичайники та представники інших служб.
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Крім того, поліція встановлює особу мінера. Нині вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, із залізничного вокзалу в Одесі евакуювали півтисячі людей через загрозу вибуху: у касовому залі знайшли підозрілу сумку без нагляду.