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В Днепре "заминировали" вокзалы и метро

Киев • УНН

 • 13674 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Аноним сообщил о заминировании Центрального, Южного железнодорожного и автовокзалов, а также станций метро в Днепре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепре "заминировали" вокзалы и метро

"Сообщение о заминировании поступило в дежурную часть Днепровского отдела полиции 7 декабря в 12:00. Сейчас правоохранители проверяют помещения и прилегающую территорию Центрального, Южного железнодорожного и автовокзалов, а также станций метро", – говорится в сообщении.

Для проверки объектов выехали сотрудники взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, чрезвычайники и представители других служб.

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Кроме того, полиция устанавливает личность минера. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, с железнодорожного вокзала в Одессе эвакуировали полтысячи человек из-за угрозы взрыва: в кассовом зале нашли подозрительную сумку без присмотра.

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