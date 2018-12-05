З одеського вокзалу евакуювали півтисячі людей через загрозу вибуху

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Анонім повідомив про підозрілу сумку без нагляду на вокзалі "Одеса-Головна". Через це евакуювали працівників та відвідувачів вокзалу – загалом 500 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.