З одеського вокзалу евакуювали півтисячі людей через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Анонім повідомив про підозрілу сумку без нагляду на вокзалі "Одеса-Головна". Через це евакуювали працівників та відвідувачів вокзалу – загалом 500 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
"Сьогодні, о 7:34 на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що на вокзалі "Одеса-Головна" в касовому залі виявлено підозрілу сумку без нагляду", – йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим всі працівники та відвідувачі вокзалу були евакуйовані. На місці події працювала слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки.
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"Станом на 8:34 у ході обстеження встановлено, що в сумці знаходяться особисті речі. Небезпечних речовин та предметів не виявлено. Під час перевірки було евакуйовано 500 осіб. Роботу вокзалу поновлено", – повідомили в поліції.
Нагадаємо, невідомий повідомив про замінування вокзалу у Житомирі та вимагав 500 тисяч гривень. При цьому, який саме вокзал заміновано, анонім не уточнив. Адже у Житомирі є три вокзали: два авто- та залізничний.