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С одесского вокзала эвакуировали полтысячи человек из-за угрозы взрыва

Киев • УНН

 • 11196 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Аноним сообщил о подозрительной сумки без присмотра на вокзале "Одесса-Главная". Поэтому эвакуировали работников и посетителей вокзала – всего 500 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

С одесского вокзала эвакуировали полтысячи человек из-за угрозы взрыва

"Сегодня, в 7:34 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что на вокзале "Одесса-Главная" в кассовом зале обнаружена подозрительная сумку без присмотра", – говорится в сообщении.

В связи с этим все работники и посетители вокзала были эвакуированы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.

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"По состоянию на 8:34 в ходе обследования установлено, что в сумке находятся личные вещи. Опасных веществ и предметов не обнаружено. Во время проверки были эвакуированы 500 человек. Работу вокзала возобновлено", – сообщили в полиции.

Напомним, неизвестный сообщил о заминировании вокзала в Житомире и требовал 500 тысяч гривен. При этом, какой именно вокзал заминирован, аноним не уточнил. Ведь в Житомире есть три вокзала: два авто и железнодорожный.

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