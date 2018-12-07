Масове "мінування" у Дніпрі кваліфікували як теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Мінування Центрального, Південного залізничного та автовокзалів, а також станцій метро у Дніпрі кваліфікували як терористичний акт. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, передає УНН.
"Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт)", – йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, сьогодні до поліції надійшло повідомлення про мінування вокзалів та станцій метро в Дніпрі. У зв'язку з цим приміщення та прилеглу територію Центрального, Південного залізничного та автовокзалів, а також станцій метрополітену перевіряють правоохоронці. Також поліція встановлює особу мінера.