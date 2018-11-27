Столичні вокзали "замінував" 15-річний підліток

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Інформація про вибухівку на залізничному і автомобільному вокзалах Києва після перевірки не підтвердилася. Унаслідок операції було затримано ймовірного зловмисника. Про це повідомив відділ комунікацій поліції міста Києва, передає УНН.