Столичні вокзали "замінував" 15-річний підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Інформація про вибухівку на залізничному і автомобільному вокзалах Києва після перевірки не підтвердилася. Унаслідок операції було затримано ймовірного зловмисника. Про це повідомив відділ комунікацій поліції міста Києва, передає УНН.
“Поліцейські ретельно оглянули об’єкти та прилеглу територію. У результаті перевірки жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявлено”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, у Печерському районі столиці патрульні поліцейські зупинили 15-річного хлопця із мобільним телефоном, з якого ймовірно здійснювались дзвінки. Для з’ясування обставин та надання правової кваліфікації події підлітка доставили до Голосіївського управління поліції.
Вівторок, 27 листопада, виявився “щедрим” на повідомлення про мінування. Так, з цієї причини тимчасово припинив роботу Одеський апеляційний суд. А 22 листопада у Дніпрі злочинці погрожували підірвати вокзал та три станції метрополітену та вимагали від правоохоронців 150 тис. гривень.
Нагадаємо, 12 листопада КП “Київський метрополітен” попередив киян і гостей столиці про тимчасове припинення роботи станції метро “Дарниця” через анонімний дзвінок про замінування.