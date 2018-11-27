Столичні вокзали "замінував" 15-річний підліток

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Інформація про вибухівку на залізничному і автомобільному вокзалах Києва після перевірки не підтвердилася. Унаслідок операції було затримано ймовірного зловмисника. Про це повідомив відділ комунікацій поліції міста Києва, передає УНН. 

“Поліцейські ретельно оглянули об’єкти та прилеглу територію. У результаті перевірки жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявлено”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Печерському районі столиці патрульні поліцейські зупинили 15-річного хлопця із мобільним телефоном, з якого ймовірно здійснювались дзвінки. Для з’ясування обставин та надання правової кваліфікації події підлітка доставили до Голосіївського управління поліції.

Вівторок, 27 листопада, виявився “щедрим” на повідомлення про мінування. Так, з цієї причини тимчасово припинив роботу  Одеський апеляційний суд. А 22 листопада у Дніпрі злочинці погрожували підірвати вокзал та три станції метрополітену та вимагали від правоохоронців  150 тис. гривень.

Нагадаємо, 12 листопада КП “Київський метрополітен” попередив киян і гостей столиці про тимчасове припинення роботи станції метро “Дарниця” через анонімний дзвінок про замінування.

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