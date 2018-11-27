Столичные вокзалы "заминировал" 15-летний подросток

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102261 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107908 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 143937 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140264 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134293 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127310 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167650 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118015 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141595 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столичные вокзалы "заминировал" 15-летний подросток

Столичные вокзалы "заминировал" 15-летний подросток

Киев  •  УНН

 • 11657 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Информация о взрывчатке на железнодорожном и автомобильном вокзалах Киева после проверки не подтвердилась. В результате операции был задержан вероятный злоумышленник. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции города Киева, передает УНН.

“Полицейские тщательно осмотрели объекты и прилегающую территорию. В результате проверки никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружено”, - говорится в сообщении.

Кроме того, в Печерском районе столицы патрульные полицейские задержали 15-летнего парня с мобильным телефоном, с которого предположительно осуществлялись звонки. Для выяснения обстоятельств и  определения правовой квалификации события подростка доставили в Голосеевское управление полиции.

Вторник, 27 ноября, оказался “щедрым” на сообщения о минировании. Так, по этой причине временно прекратил работу Одесский апелляционный суд. А 22 ноября в Днепре преступники угрожали взорвать вокзал и три станции метрополитена и требовали от правоохранителей 150 тыс. гривен.

Напомним, 12 ноября КП “Киевский метрополитен” предупредил киевлян и гостей столицы о временном прекращении работы станции метро “Дарница” из-за анонимного звонка о заминировании.

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