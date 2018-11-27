Столичные вокзалы "заминировал" 15-летний подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Информация о взрывчатке на железнодорожном и автомобильном вокзалах Киева после проверки не подтвердилась. В результате операции был задержан вероятный злоумышленник. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции города Киева, передает УНН.
“Полицейские тщательно осмотрели объекты и прилегающую территорию. В результате проверки никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружено”, - говорится в сообщении.
Кроме того, в Печерском районе столицы патрульные полицейские задержали 15-летнего парня с мобильным телефоном, с которого предположительно осуществлялись звонки. Для выяснения обстоятельств и определения правовой квалификации события подростка доставили в Голосеевское управление полиции.
Вторник, 27 ноября, оказался “щедрым” на сообщения о минировании. Так, по этой причине временно прекратил работу Одесский апелляционный суд. А 22 ноября в Днепре преступники угрожали взорвать вокзал и три станции метрополитена и требовали от правоохранителей 150 тыс. гривен.
Напомним, 12 ноября КП “Киевский метрополитен” предупредил киевлян и гостей столицы о временном прекращении работы станции метро “Дарница” из-за анонимного звонка о заминировании.