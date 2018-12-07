Массовое "минирование" в Днепре квалифицировали как теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Минировании Центрального, Южного железнодорожного и автовокзалов, а также станций метро в Днепре квалифицировали как террористический акт. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, передает УНН.
"Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт)", – говорится в сообщении.
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Напомним, сегодня в полицию поступило сообщение о минировании вокзалов и станций метро в Днепре. В связи с этим помещения и прилегающую территорию Центрального, Южного железнодорожного и автовокзалов, а также станций метрополитена проверяют правоохранители. Также полиция устанавливает личность минера.