Из-за "минирования" из метро Харькова эвакуировали 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Аноним накануне вечером сообщил о заложенной взрывчатке на станции "Армейская" в Харькове, после проверки оказалось, что сообщение ложное. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Сообщение о том, что на станции "Армейская" заложена взрывчатка, поступило в полицию 19 февраля в 18:05.
Информацию проверяло руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции в метрополитене и работники взрывотехнического управления.
Специалисты осмотрели 4,5 тысячи кв. метров территории станции, эвакуировали 50 граждан. Никаких опасных предметов полицейские не обнаружили.
Сотрудники полиции устанавливают личность человека, сообщившего ложную информацию о заминировании.
Напомним, 18 февраля в Киеве "минировали" 6 станций метро.