Из-за "минирования" из метро Харькова эвакуировали 50 человек

Сообщение о том, что на станции "Армейская" заложена взрывчатка, поступило в полицию 19 февраля в 18:05.

Информацию проверяло руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции в метрополитене и работники взрывотехнического управления.

Специалисты осмотрели 4,5 тысячи кв. метров территории станции, эвакуировали 50 граждан. Никаких опасных предметов полицейские не обнаружили.

Сотрудники полиции устанавливают личность человека, сообщившего ложную информацию о заминировании.

Напомним, 18 февраля в Киеве "минировали" 6 станций метро.