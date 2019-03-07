В Нью-Йорке состоится открытое заседание по пятой годовщине аннексии Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В пятницу, 15 марта, в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН состоится открытое заседание в формате Арріі, которое будет посвящено дискуссии относительно пятой годовщины аннексии Крыма. Об этом во время презентации книги "Крым за занавесом. Путеводитель зоной оккупации" заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова передает УНН.
"В пятницу, 15 марта, в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН в Совете безопасности состоится открытое заседание в формате Арріі, где будет дискуссия посвящена пятой годовщине аннексии Крыма", - Джапарова.
По ее словам, без поддержки международного сообщества вопрос борьбы за Крым является почти невозможным.
Напомним, Джемилев напомнил, что после аннексии Крыма международные инстанции неоднократно требовали от России покинуть Крым, но "все эти резолюции Россией нагло игнорировались.
Отметим, Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Аннексию осуждает Украина и большинство стран мира. Кроме того, со времен незаконного присоединения полуострова к РФ политические притеснения испытывают крымские татары.