Джемілєв звернувся до кримчан на міжнародному форумі "Окупований Крим: 5 років опору"

“Я маю спеціальне звернення до жителів Криму, тому що знаю, що те, що відбувається тут (у Києві — ред.), транслюється в Крим”, — заявив Джемілєв.

Він нагадав, що після анексії Криму міжнародні інстанції неодноразово вимагали від Росії залишити Крим, але “всі ці резолюції Росією нахабно ігнорувалися”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Джемілєв розповів голові МЗС Туреччини про останні акти агресії РФ

У зв’язку з цим Джемілєв подякував США, Євросоюзу та іншим країнам світу за запровадження проти Росії санкцій у зв’язку з агресією щодо України.

“Окупація триває. Сьогодні 1825-й день окупації і трохи менше окупації східних регіонів нашої країни Донбасу і Луганська. Вже 13 тисяч людей у нас загинуло”, — сказав лідер кримських татар.

Джемілєв процитував слова покійного американського сенатора Джона Маккейна, який у 2014 році називав Росію “бензоколонкою, яка намагається видати себе за країну”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УПЦ КП в Криму до окупації була ізгоєм — Джемілєв

Раніше УНН повідомляв, що у п’яті роковини окупації Криму в Києві відбудеться міжнародний форум.

Як повідомили організатори, основна частина форуму пройде 27 лютого. Заплановані три панельні дискусії, під час яких обговорять інструменти боротьби за повернення анексованого Криму. Також у центрі уваги будуть порушення прав людини на півострові.

Очікується, що у форумі візьмуть участь представники Верховної Ради, уряду України, Адміністрації президента України, РНБО, Меджлісу кримськотатарського народу, дипломатичних місій та представництв, провідні міжнародні експерти, правозахисники, громадські організації.