Джемілєв розповів голові МЗС Туреччини про останні акти агресії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв зустрівся з міністром закордонних справ Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу і розповів йому про останні акти агресії РФ. Про це повідомляється на офіційній сторінці Уповноваженого у Facebook, передає УНН.
"Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу мав зустріч з міністром закордонних справ Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу, під час якої співрозмовники обговорили останні акти агресії РФ і чергові затримання кримських татар", - повідомили в офісі Уповноваженого.
Міністр закордонних справ Турецької Республіки, як зазначається, "вкотре підкреслив чітку позицію у підтримці кримськотатарського народу".
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.