Джемилев рассказал главе МИД Турции о последних актах агрессии РФ

"Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, во время которой собеседники обсудили последние акты агрессии РФ и очередные задержания крымских татар", - сообщили в офисе Уполномоченного.

Министр иностранных дел Турецкой Республики, как отмечается, "в очередной раз подчеркнул четкую позицию в поддержке крымскотатарского народа".

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.