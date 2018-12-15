Джемилев рассказал главе МИД Турции о последних актах агрессии РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу и рассказал ему о последних актах агрессии РФ. Об этом сообщается на официальной странице Уполномоченного в Facebook, передает УНН.
"Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, во время которой собеседники обсудили последние акты агрессии РФ и очередные задержания крымских татар", - сообщили в офисе Уполномоченного.
Министр иностранных дел Турецкой Республики, как отмечается, "в очередной раз подчеркнул четкую позицию в поддержке крымскотатарского народа".
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.