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Джемилев обратился к крымчанам на международном форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления"

Джемилев обратился к крымчанам на международном форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления"

Киев  •  УНН

 • 7791 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев обратился к крымчанам на открытии пятого международного форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", который проходит в Киеве, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Я имею специальное обращение к жителям Крыма, потому что знаю, что то, что происходит здесь (в Киеве - ред.), транслируется в Крым", - заявил Джемилев.

Он напомнил, что после аннексии Крыма международные инстанции неоднократно требовали от России покинуть Крым, но "все эти резолюции Россией нагло игнорировались".

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В связи с этим Джемилев поблагодарил США, Евросоюза и другим странам мира за введение против России санкций в связи с агрессией в отношении Украины.

"Оккупация продолжается. Сегодня 1825-й день оккупации и поменьше оккупации восточных регионов нашей страны Донбасса и Луганска. Уже 13 тысяч человек у нас погибло ", - сказал лидер крымских татар.

Джемилев процитировал слова покойного американского сенатора Джона Маккейна, который в 2014 году называл Россию "бензоколонкой, которая пытается выдать себя за страну".

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Ранее УНН сообщал, что в пятую годовщину оккупации Крыма в Киеве состоится международный форум.

Как сообщили организаторы, основная часть форума пройдет 27 февраля. Запланированы три панельные дискуссии, во время которых обсудят инструменты борьбы за возвращение аннексированного Крыму. Также в центре внимания будут нарушения прав человека на полуострове.

Ожидается, что в форуме примут участие представители Верховной Рады, правительства Украины, Администрации президента Украины, СНБО, Меджлиса крымскотатарского народа, дипломатических миссий и представительств, ведущие международные эксперты, правозащитники, общественные организации.

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