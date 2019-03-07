У Нью-Йорку відбудеться відкрите засідання щодо п’ятих роковин анексії Криму

КИЇВ. 7 березня. УНН. У п’ятницю, 15 березня, в Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН відбудеться відкрите засідання у форматі Арріі, яке буде присвячене дискусії стосовно п’ятої річниці анексії Криму. Про це під час презентації книги “Крим за завісою. Путівник зоною окупації” заявила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова передає УНН.