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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107084 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119636 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111243 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117441 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123541 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150019 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149829 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Нью-Йорке вандал повредил статую "Быка с Уолл-стрит"

В Нью-Йорке вандал повредил статую "Быка с Уолл-стрит"

Киев  •  УНН

 • 89227 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Житель штата Техас повредил бронзовую статую "Атакующий бык" на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке. Об этом сообщил в субботу телеканал ABC, передает УНН.

42-летний Тевон Варлаков из Далласа был задержан в субботу по обвинению в акте вандализма в одном из символов Нью-Йорка. По данным городской полиции, мужчина ударил статую металлическим объектом, повредив правый рог быка.

Скульптура "Атакующий бык", также известная как "Бык с Уолл-стрит", была создана в 1989 году скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Бронзовый зверь расположен в южной части Манхэттена и является популярной туристической достопримечательностью.

Напомним, в Нью-Йорке напротив статуи "Атакующего быка" появилась другая статуя - "Дерзкая девочка".

Maniac smashing the Charging Bull in Lower Manhattan NYC ... pic.twitter.com/3jALJzWYmd

- Manny Alicandro (@Manny_Alicandro) September 8, 2019

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