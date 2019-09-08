В Нью-Йорке вандал повредил статую "Быка с Уолл-стрит"

42-летний Тевон Варлаков из Далласа был задержан в субботу по обвинению в акте вандализма в одном из символов Нью-Йорка. По данным городской полиции, мужчина ударил статую металлическим объектом, повредив правый рог быка.

Скульптура "Атакующий бык", также известная как "Бык с Уолл-стрит", была создана в 1989 году скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Бронзовый зверь расположен в южной части Манхэттена и является популярной туристической достопримечательностью.

Напомним, в Нью-Йорке напротив статуи "Атакующего быка" появилась другая статуя - "Дерзкая девочка".

Maniac smashing the Charging Bull in Lower Manhattan NYC ... pic.twitter.com/3jALJzWYmd