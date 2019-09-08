В Нью-Йорке вандал повредил статую "Быка с Уолл-стрит"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Житель штата Техас повредил бронзовую статую "Атакующий бык" на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке. Об этом сообщил в субботу телеканал ABC, передает УНН.
42-летний Тевон Варлаков из Далласа был задержан в субботу по обвинению в акте вандализма в одном из символов Нью-Йорка. По данным городской полиции, мужчина ударил статую металлическим объектом, повредив правый рог быка.
Скульптура "Атакующий бык", также известная как "Бык с Уолл-стрит", была создана в 1989 году скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Бронзовый зверь расположен в южной части Манхэттена и является популярной туристической достопримечательностью.
Напомним, в Нью-Йорке напротив статуи "Атакующего быка" появилась другая статуя - "Дерзкая девочка".
Maniac smashing the Charging Bull in Lower Manhattan NYC ... pic.twitter.com/3jALJzWYmd- Manny Alicandro (@Manny_Alicandro) September 8, 2019