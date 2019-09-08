У Нью-Йорку вандал пошкодив статую "Бика з Уолл-стріт"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Житель штату Техас пошкодив бронзову статую "Бик, що атакує" на вулиці Уолл-стріт в Нью-Йорку. Про це повідомив в суботу телеканал ABC, передає УНН.
42-річний Тевон Варлаков з Далласа був затриманий в суботу за звинуваченням в акті вандалізму щодо одного із символів Нью-Йорка. За даними міської поліції, чоловік вдарив статую металевим об’єктом, пошкодивши правий ріг бика.
Скульптура “Бик, що атакує”, також відома як “Бик з Уолл-стріт”, була створена в 1989 році скульптором італійського походження Артуро Ді Модіка. Бронзовий звір розташований в південній частині Манхеттена і є популярною туристичною визначною пам’яткою.
Нагадаємо, у Нью-Йорку навпроти статуї “Бика, що атакує” з’явилась інша статуя “Зухвала дівчинка”.
Maniac smashing the Charging Bull in Lower Manhattan NYC... pic.twitter.com/3jALJzWYmd— Manny Alicandro (@Manny_Alicandro) September 8, 2019