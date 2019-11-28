В Нью-Йорке в возрасте 114 лет умерла самая старая американка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Алелайа Мерфи, бывшая швея из Нью-Йорка, которая была официально признана старейшей жительницей США, умерла в минувшую субботу в возрасте 114 лет. Об этом рассказала внучка покойной, Нефер Нехет, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
“С глубокой скорбью сообщаем о смерти Алелайи Мерфи”, — говорится в опубликованном в среду заявлении профсоюза работников здравоохранения, членом которой была дочь Мерфи.
“Госпожа Мерфи была старейшей американкой. Она отметила свой 114-й день рождения в июле в кругу семьи и друзей ”, говорится в заявлении.
Причины смерти пока не разглашаются.
В день смерти Мерфи исполнилось 114 лет и 140 дней — этот факт подтвердила группа, занимающаяся исследованиями в области геронтологии.
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После смерти Алелайи Мерфи, старейшей американкой стала Хестер Форд из Северной Каролины, которая родилась в 1905 году. Список мировых долгожительниц возглавляет 116-летняя японка Кане Танака.
Мерфи с 1926 года на постоянной основе жила в манхэттенском Гарлеме. В день ее 114-летия в Гарлеме объявили Днем признания Алелайи Мерфи. Нью-йоркский сенатор Брайан Бенджамин назвал Мерфи “памятником Гарлема” и поблагодарил ее за вклад в жизнь района — она долгие годы занималась общественной работой и помогала церкви.
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Большую часть своей жизни Мерфи проработала швеей. Она воспитала двоих детей, а ее муж умер еще в 1953 году. По словам ее родных, женщина прожила столь долгую жизнь “благодаря Богу”, а также потому, что была хорошим человеком.