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У Нью-Йорку у віці 114 років померла найстаріша американка

У Нью-Йорку у віці 114 років померла найстаріша американка

Київ • УНН

 • 11719 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Алелайа Мерфі, колишня швачка з Нью-Йорка, що була офіційно визнана найстаршою жителькою США, померла минулої суботи в віці 114 років. Про це розповіла онучка покійної, Нефер Нехет, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

“З глибоким сумом повідомляємо про смерть Алелайі Мерфі”, — йдеться в опублікованій в середу заяві профспілки працівників охорони здоров’я, членом якої була дочка Мерфі.

“Пані Мерфі була найстаршою американкою. Вона відсвяткувала свій 114-й день народження в липні в колі сім’ї та друзів”, йдеться в заяві.

Причини смерті поки не розголошуються.

У день смерті Мерфі виповнилося 114 років і 140 днів — цей факт підтвердила група, що займається дослідженнями в галузі геронтології.

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Після смерті Алелайі Мерфі, найстаршою американкою стала Хестер Форд з Північної Кароліни, яка народилася в 1905 році. Список світових довгожительок очолює 116-річна японка Кані Танака.

Мерфі з 1926 року на постійній основі жила в манхеттенському Гарлемі. У день її 114-річчя в Гарлемі оголосили Днем визнання Алелайі Мерфі. Нью-йоркський сенатор Брайан Бенджамін назвав Мерфі “пам’яткою Гарлема” і подякував їй за внесок в життя району — вона довгі роки займалася громадською роботою і допомагала церкві.

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Більшу частину свого життя Мерфі пропрацювала швачкою. Вона виховала двох дітей, а її чоловік помер ще в 1953 році. За словами її рідних, жінка прожила настільки довге життя “завдяки Богу”, а також тому, що була хорошою людиною.

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