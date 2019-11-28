У Нью-Йорку у віці 114 років померла найстаріша американка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Алелайа Мерфі, колишня швачка з Нью-Йорка, що була офіційно визнана найстаршою жителькою США, померла минулої суботи в віці 114 років. Про це розповіла онучка покійної, Нефер Нехет, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
“З глибоким сумом повідомляємо про смерть Алелайі Мерфі”, — йдеться в опублікованій в середу заяві профспілки працівників охорони здоров’я, членом якої була дочка Мерфі.
“Пані Мерфі була найстаршою американкою. Вона відсвяткувала свій 114-й день народження в липні в колі сім’ї та друзів”, йдеться в заяві.
Причини смерті поки не розголошуються.
У день смерті Мерфі виповнилося 114 років і 140 днів — цей факт підтвердила група, що займається дослідженнями в галузі геронтології.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жертвою тайфуну “Хагібіс” стала сторічна японка, яка відмовилась покидати свій дім
Після смерті Алелайі Мерфі, найстаршою американкою стала Хестер Форд з Північної Кароліни, яка народилася в 1905 році. Список світових довгожительок очолює 116-річна японка Кані Танака.
Мерфі з 1926 року на постійній основі жила в манхеттенському Гарлемі. У день її 114-річчя в Гарлемі оголосили Днем визнання Алелайі Мерфі. Нью-йоркський сенатор Брайан Бенджамін назвав Мерфі “пам’яткою Гарлема” і подякував їй за внесок в життя району — вона довгі роки займалася громадською роботою і допомагала церкві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, скільки в Україні пенсіонерів віком понад 100 років
Більшу частину свого життя Мерфі пропрацювала швачкою. Вона виховала двох дітей, а її чоловік помер ще в 1953 році. За словами її рідних, жінка прожила настільки довге життя “завдяки Богу”, а також тому, що була хорошою людиною.