Стало відомо, скільки в Україні пенсіонерів віком понад 100 років
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. В Україні нарахували 1078 пенсіонерів, яким понад 100 років. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Насьогодні 1078 українців, що отримують пенсію з ПФУ, перетнули рубікон 100 років. Це найбільша кількість за всю історію існування ПФУ", - написала Третьякова.
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Нагадаємо, на виплату пенсій у вересні спрямовано понад 500 млн грн.