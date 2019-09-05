Стало известно, сколько в Украине пенсионеров старше 100 лет

"На сегодняшний день 1078 украинцев, получающих пенсию с ПФУ, пересекли рубикон 100 лет. Это самое большое количество за всю историю существования ПФУ", - написала Третьякова.

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Напомним, на выплату пенсий в сентябре направлено более 500 млн грн.