Стало известно, сколько в Украине пенсионеров старше 100 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Украине насчитали 1078 пенсионеров, которым более 100 лет. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова на своей странице в Facebook, передает УНН.
"На сегодняшний день 1078 украинцев, получающих пенсию с ПФУ, пересекли рубикон 100 лет. Это самое большое количество за всю историю существования ПФУ", - написала Третьякова.
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Напомним, на выплату пенсий в сентябре направлено более 500 млн грн.