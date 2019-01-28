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У Монголії проживає 116 довгожителів, яким більше 100 років

У Монголії проживає 116 довгожителів, яким більше 100 років

Київ • УНН

 • 11768 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. В даний час в Монголії проживає 116 довгожителів, яким більше 100 років. Про це сьогодні повідомив Національний статистичний комітет країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhuanet.

При цьому 102 з них — це жінки, які переступили столітній рубіж.

Однак загальна кількість людей віком понад 100 років скоротилося на 5 чоловік порівняно з аналогічним періодом попереднього року, зазначено в офіційному повідомленні.

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Перепис довгожителів в Монголії була проведена з нагоди національного монгольського свята “Цаган Сар” (в перекладі з монгольської “Білий місяць” — ред.).

Свято символізує початок весни і кінець суворої зими.

“Цаган Сар” є великим сімейним святом в Монголії і відзначається в країні вже протягом багатьох століть.

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Як повідомляв УНН, у Монголії зафіксовано шість випадків зараження людини вірусом грипу A H1N1, в результаті одна людина померла.

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