У Монголії проживає 116 довгожителів, яким більше 100 років
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. В даний час в Монголії проживає 116 довгожителів, яким більше 100 років. Про це сьогодні повідомив Національний статистичний комітет країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhuanet.
При цьому 102 з них — це жінки, які переступили столітній рубіж.
Однак загальна кількість людей віком понад 100 років скоротилося на 5 чоловік порівняно з аналогічним періодом попереднього року, зазначено в офіційному повідомленні.
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Перепис довгожителів в Монголії була проведена з нагоди національного монгольського свята “Цаган Сар” (в перекладі з монгольської “Білий місяць” — ред.).
Свято символізує початок весни і кінець суворої зими.
“Цаган Сар” є великим сімейним святом в Монголії і відзначається в країні вже протягом багатьох століть.
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Як повідомляв УНН, у Монголії зафіксовано шість випадків зараження людини вірусом грипу A H1N1, в результаті одна людина померла.