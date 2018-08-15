Через сибірку у Внутрішній Монголії ввели карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю, в селі Шенлі селища Далінь району Хорчін спалахнула епідемія сибірської виразки. Кількість хворих вже досягла 20 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Крім того, 54 голів великої рогатої худоби заразилося на сибірку, 29 голів померло.
Спалах вперше був зафіксований 7 серпня. Інформація про падіння з невідомої причини великої рогатої худоби надійшла в скотарське відомство району Хорчін, яке, за підсумками аналізу визначило, що падіння тварин викликано зараженням на сибірку.
Адміністрація району Хорчін опублікувала рішення про введення карантину в селі Шенлі.
В даний час всі хворі перебувають у процесі одужання. Ще 66 осіб, що мали тісні контакти з хворими, знаходяться під медичним наглядом.
Нагадаємо, в районі Внутрішня Монголія на північному сході Китаю за добу зросла кількість хворих шкірною формою сибірської виразки з 8 до 16 осіб.