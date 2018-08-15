Из-за сибирской язвы во Внутренней Монголии ввели карантин

Кроме того, 54 голов крупного рогатого скота заразилось сибирской язвой, 29 голов пало.



Вспышка впервые была зафиксирована 7 августа. Информация о падении по неизвестной причине крупного рогатого скота поступила в скотоводческое ведомство района Хорчин, которое, по итогам анализа определило, что падение животных вызвано заражением сибирской язвой.



Администрация района Хорчин опубликовала решение о введении карантина в деревне Шэнли.



В настоящее время все заболевшие находятся в процессе выздоровления. Еще 66 человек, имевших тесные контакты с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, в районе Внутренняя Монголия на северо-востоке Китая за сутки возросло количество заболевших кожной формой сибирской язвы с 8 до 16 человек.