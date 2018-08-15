Из-за сибирской язвы во Внутренней Монголии ввели карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, в деревне Шэнли поселка Далинь района Хорчин вспыхнула эпидемия сибирской язвы. Количество заболевших уже достигло 20 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Кроме того, 54 голов крупного рогатого скота заразилось сибирской язвой, 29 голов пало.
Вспышка впервые была зафиксирована 7 августа. Информация о падении по неизвестной причине крупного рогатого скота поступила в скотоводческое ведомство района Хорчин, которое, по итогам анализа определило, что падение животных вызвано заражением сибирской язвой.
Администрация района Хорчин опубликовала решение о введении карантина в деревне Шэнли.
В настоящее время все заболевшие находятся в процессе выздоровления. Еще 66 человек, имевших тесные контакты с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением.
Напомним, в районе Внутренняя Монголия на северо-востоке Китая за сутки возросло количество заболевших кожной формой сибирской язвы с 8 до 16 человек.