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На виплату пенсій у вересні спрямовано понад 500 млн грн

Київ • УНН

 • 11374 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сьогодні Пенсій фонд України розпочав фінансування пенсій за вересень та субсидій за серпень. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook Пенсійного фонду України.

“Сьогодні, 2 вересня, Пенсійним фондом України розпочато фінансування пенсій за вересень та житлових субсидій за серпень”, — йдеться в повідомленні.

На пенсійні виплати спрямовано 585,6 млн грн, а на житлові субсидії — 2,4 млн грн.

Нагадаємо, Пенсійним фондом України завершено фінансування виплат пенсій та субсидій за серпень.

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