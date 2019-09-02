На виплату пенсій у вересні спрямовано понад 500 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сьогодні Пенсій фонд України розпочав фінансування пенсій за вересень та субсидій за серпень. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook Пенсійного фонду України.
“Сьогодні, 2 вересня, Пенсійним фондом України розпочато фінансування пенсій за вересень та житлових субсидій за серпень”, — йдеться в повідомленні.
На пенсійні виплати спрямовано 585,6 млн грн, а на житлові субсидії — 2,4 млн грн.
Нагадаємо, Пенсійним фондом України завершено фінансування виплат пенсій та субсидій за серпень.