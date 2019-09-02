На выплату пенсий в сентябре направлено более 500 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сегодня Пенсии фонд Украины начал финансирование пенсий за сентябрь и субсидий за август. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу Facebook Пенсионного фонда Украины.
“Сегодня, 2 сентября, Пенсионным фондом Украины начато финансирование пенсий за сентябрь и жилищных субсидий за август”, — говорится в сообщении.
На пенсионные выплаты направлено 585,6 млн грн, а на жилищные субсидии — 2,4 млн грн.
Напомним, Пенсионным фондом Украины завершено финансирование выплат пенсий и субсидий за август.