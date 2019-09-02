На выплату пенсий в сентябре направлено более 500 млн грн

“Сегодня, 2 сентября, Пенсионным фондом Украины начато финансирование пенсий за сентябрь и жилищных субсидий за август”, — говорится в сообщении.

На пенсионные выплаты направлено 585,6 млн грн, а на жилищные субсидии — 2,4 млн грн.

Напомним, Пенсионным фондом Украины завершено финансирование выплат пенсий и субсидий за август.