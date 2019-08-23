Завершено фінансування виплат пенсій та субсидій за серпень - ПФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Пенсійним фондом України завершено фінансування виплат пенсій та субсидій за серпень. Про це передає УНН із посиланням на Урядовий портал.
“Пенсійним фондом України 23 серпня відповідно до затверджених графіків завершено фінансування пенсійних виплат за серпень та житлових субсидій за липень”, — йдеться в повідомленні.
У серпні на виплату пенсій спрямовано 35 048,4 млн грн, на виплату житлових субсидій — 157,2 млн грн.
“Фінансування пенсій вересня 2019 року та житлових субсидій серпня 2019 року розпочнеться 2 вересня”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, уряд розширив перелік банків, через які українці можуть отримувати монетизовану субсидію. Це може бути один із 34 уповноважених банків на здійснення соціальних виплат.
Також УНН повідомляв, що протягом січня-червня поточного року українцям призначили субсидії на загальну суму близько 1 млрд грн.