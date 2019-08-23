Завершено финансирование выплат пенсий и субсидий за август - ПФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Пенсионным фондом Украины завершено финансирование выплат пенсий и субсидий за август. Об этом передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
“Пенсионным фондом Украины 23 августа в соответствии с утвержденными графиками завершено финансирование пенсионных выплат за август и жилищных субсидий за июль”, — говорится в сообщении.
В августе на выплату пенсий направлено 35 048,4 млн грн, на выплату жилищных субсидий — 157,2 млн грн.
“Финансирование пенсий сентября 2019 года и жилищных субсидий августа 2019 года начнется 2 сентября”, — говорится в сообщении.
Напомним, правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированную субсидию. Это может быть один из 34 уполномоченных банков на осуществление социальных выплат.
Также УНН сообщал, что в течение января-июня текущего года украинцам назначили субсидии на общую сумму около 1 млрд грн.