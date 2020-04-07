В Нью-Йорке самая высокая смертность от COVID-19 среди сопоставимых регионов мира - Sky News
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Нью-Йорке на сегодня самый высокий уровень смертности от коронавируса при сравнении с сопоставимыми регионами по всему миру. Об этом свидетельствуют результаты анализа от Sky News, передает УНН.
Так, анализ проводился в наиболее пострадавших регионах в странах с наибольшим количеством смертей, включая Италию, Испанию, Францию, Великобританию и Китай.
Согласно данным, полученным из министерства здравоохранения Испании, регионы Каталония и Мадрид стали вторым и третьим по количеству смертей.
По нынешним показателям в обоих регионах общее число погибших удвоится в течение следующих восьми-десяти дней.
Регион Ломбардия в Италии, страны с самым высоким в мире числом смертей от коронавируса, за последние три дня немного опередил Мадрид по количеству новых смертей.
Другие регионы, которые рассматриваются в анализе, включают Эмилию-Романью в Италии и Тичино, италоязычный регион на юге Швейцарии.
Нью-Джерси, второй наиболее пострадавший штат в США, также стал регионом с одним из самых высоких показателей смертности от коронавируса в мире после того, как Соединенные Штаты стали новым эпицентром пандемии COVID-19.
Как сообщалось в УНН, Нью-Йорк больше всего пострадал от новой вспышки коронавирусной инфекции: в городе, по состоянию на 6 апреля, насчитывалось около 123 тысяч подтвержденных случаев заражения и 4160 умерших.