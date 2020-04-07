У Нью-Йорку найвища смертність від COVID-19 серед співставних регіонів світу - Sky News
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Нью-Йорку на сьогодні найвищий рівень смертності від коронавірусу при порівнянні із співставними регіонами по всьому світу. Про це свідчать результати аналізу від Sky News, передає УНН.
Так, аналіз проводився у найбільш постраждалих регіонах в країнах з найбільшою кількістю смертей, включаючи Італію, Іспанію, Францію, Велику Британію і Китай.
Згідно з даними, отриманими з міністерства охорони здоров'я Іспанії, регіони Каталонія і Мадрид стали другим і третім за кількістю смертей.
За нинішніми показниками в обох регіонах загальне число загиблих подвоїться протягом наступних восьми-десяти днів.
Регіон Ломбардія в Італії, країни з найвищим у світі числом смертей від коронавірусу, за останні три дні трохи випередив Мадрид за кількістю нових смертей.
Інші регіони, що розглядаються в аналізі, включають Емілію-Романью в Італії і Тічіно, італомовний регіон на півдні Швейцарії.
Нью-Джерсі, другий найбільш постраждалий штат у США, також став регіоном з одним з найвищих показників смертності від коронавірусу в світі після того, як Сполучені Штати стали новим епіцентром пандемії COVID-19.
Як повідомлялося в УНН, Нью-Йорк найбільше постраждав від нового спалаху коронавірусної інфекції: в місті, станом на 6 квітня, налічувалося близько 123 тисячі підтверджених випадків зараження і 4160 померлих.