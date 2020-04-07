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У Нью-Йорку найвища смертність від COVID-19 серед співставних регіонів світу - Sky News

У Нью-Йорку найвища смертність від COVID-19 серед співставних регіонів світу - Sky News

Київ • УНН

 • 14897 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Нью-Йорку на сьогодні найвищий рівень смертності від коронавірусу при порівнянні із співставними регіонами по всьому світу. Про це свідчать результати аналізу від Sky News, передає УНН.

Так, аналіз проводився у найбільш постраждалих регіонах в країнах з найбільшою кількістю смертей, включаючи Італію, Іспанію, Францію, Велику Британію і Китай.

Згідно з даними, отриманими з міністерства охорони здоров'я Іспанії, регіони Каталонія і Мадрид стали другим і третім за кількістю смертей.

За нинішніми показниками в обох регіонах загальне число загиблих подвоїться протягом наступних восьми-десяти днів.

Регіон Ломбардія в Італії, країни з найвищим у світі числом смертей від коронавірусу, за останні три дні трохи випередив Мадрид за кількістю нових смертей.

Інші регіони, що розглядаються в аналізі, включають Емілію-Романью в Італії і Тічіно, італомовний регіон на півдні Швейцарії.

Нью-Джерсі, другий найбільш постраждалий штат у США, також став регіоном з одним з найвищих показників смертності від коронавірусу в світі після того, як Сполучені Штати стали новим епіцентром пандемії COVID-19.

Як повідомлялося в УНН, Нью-Йорк найбільше постраждав від нового спалаху коронавірусної інфекції: в місті, станом на 6 квітня, налічувалося близько 123 тисячі підтверджених випадків зараження і 4160 померлих.

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