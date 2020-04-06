Авиакомпании США сокращают рейсы в Нью-Йорк из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Авиакомпании США сокращают рейсы в Нью-Йорк и с этого американского города из-за снижения спроса на такие полеты на фоне вспышки коронавирусных заболеваний в финансовой столице мира. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.
С 9 апреля по 6 мая количество рейсов из аэропортов JFK и LaGuardia в Нью-Йорке, а также из соседних Ньюарка в штате Нью-Джерси составит всего 13 в день. В апреле 2019 года количество внутриамериканских рейсов из этих трех аэропортов составляло 271.
Нью-Йорк больше всего пострадал от новой вспышки коронавирусной инфекции, в городе сейчас около 123 тысяч подтвержденных случаев заражения и 4160 умерших.
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